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Центробанк: Доступ коллекторов к биометрической системе законами не предусмотрен
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Ребенок стал жертвой аварии под Одессой
Глава МИД Сингапура: АСЕАН не допустит новой холодной войны в регионе

Глава МИД Сингапура: АСЕАН не допустит новой холодной войны в регионе

 СМИ: ООН не выдавала карточки добровольцев убитым в ЦАР журналистам из РФ

СМИ: ООН не выдавала карточки добровольцев убитым в ЦАР журналистам из РФ
17:13   4 Августа 2018
Весь мир

Глава МИД Сингапура: АСЕАН не допустит новой холодной войны в регионе

Глава МИД Сингапура: АСЕАН не допустит новой холодной войны в регионе

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не допустит ситуаций с возникновением новой холодной войны между сверхдержавами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Такое заявление сделал на итоговой пресс-конференции саммита АЕСАН в Сингапуре глава МИД государства Вивиан Балакришнан. На вопрос журналистов РИА Новости о наращивании военного потенциала таких стран как США и Китай в Азиатско-Тихоокеанском регионе, министр ответил, что АСЕАН сделает все возможное для того, чтобы предотвратить новую холодную войну. Он подчеркнул, что АЕСАН будет поддерживать центральную роль в регионе, собирая различные диалоговые платформы.

Глава МИД отметил, что все три сверхдержавы  – США, Китай и Россия – диалоговые партнеры АСЕАН. Они тесно сотрудничают с регионом в сфере экономики и торговли. Общий ВВП региона Азии составляет 2,5 триллиона долларов США. Кроме того, Восточная Азия получает внешние инвестиции в значительном размере. Так, Америка инвестировали в регион около 630 миллиардов долларов. Китай -— один из ключевых партнеров ЮВА по торговле. ЕС же на сегодняшний момент является главным источником прямых иностранных инвестиций в этот регион.

«Концепция АСЕАН заключается в единстве, центральности, открытости и вовлеченности, и в поощрении притока инвестиций со всех сторон, и это самый верный ответ», — сказал глава МИД

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #сша #политика #китай #весь мир #асеан
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