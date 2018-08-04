Глава МИД Сингапура: АСЕАН не допустит новой холодной войны в регионе

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не допустит ситуаций с возникновением новой холодной войны между сверхдержавами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Такое заявление сделал на итоговой пресс-конференции саммита АЕСАН в Сингапуре глава МИД государства Вивиан Балакришнан. На вопрос журналистов РИА Новости о наращивании военного потенциала таких стран как США и Китай в Азиатско-Тихоокеанском регионе, министр ответил, что АСЕАН сделает все возможное для того, чтобы предотвратить новую холодную войну. Он подчеркнул, что АЕСАН будет поддерживать центральную роль в регионе, собирая различные диалоговые платформы.

Глава МИД отметил, что все три сверхдержавы – США, Китай и Россия – диалоговые партнеры АСЕАН. Они тесно сотрудничают с регионом в сфере экономики и торговли. Общий ВВП региона Азии составляет 2,5 триллиона долларов США. Кроме того, Восточная Азия получает внешние инвестиции в значительном размере. Так, Америка инвестировали в регион около 630 миллиардов долларов. Китай -— один из ключевых партнеров ЮВА по торговле. ЕС же на сегодняшний момент является главным источником прямых иностранных инвестиций в этот регион.