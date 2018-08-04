СМИ: ООН не выдавала карточки добровольцев убитым в ЦАР журналистам из РФ

О смерти трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике стало известно в ночь на 31 июля. В их вещах полиция обнаружила записку, согласно которой погибшие являлись гуманитарными добровольцами ООН.

Согласно найденному «документу», «добровольцам» необходимо оказывать любую помощь. Записку подписал Андрей Коняхин, который представлял структуру, возможно заказавшую репортаж журналистам. В организации же сообщили, что никакой аккредитации россиянам не выдавали. Об этом сообщает портал afriquemedia.tv.

За несколько дней до происшествия россияне, пишет Nation News, взяли на прокат автомобиль у жителя Банги, чтобы поехать в Дакоа. До Сибута дорога была безопасной, поскольку находится под контролем FACA. Уже в Сибуте журналистов попросил воздержаться от дальнейшей поездки ночью. К тому же дальше земли не контролируются FACA. Хоть там и присутствует миссия МИНУСКА, территория небезопасна, тем более ночью.

Россияне все же отправились в дорогу, надеясь на безопасность как «сотрудники» миссии ООН. Водитель, везший журналистов, позже сообщил, что из леса на дорогу вышли десять человек. Один из неизвестных потребовал, чтобы россияне вышли из машины, но получил отказ. Завязалась драка, которая закончилась стрельбой. Водитель смог убежать. Тела трех погибших доставили в морг в Сибуте, в ночь на 5 августа их привезут в Москву.