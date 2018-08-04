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 Центробанк: Доступ коллекторов к биометрической системе законами не предусмотрен

Центробанк: Доступ коллекторов к биометрической системе законами не предусмотрен
Рада: Продление закона о статусе Донбасса зависит от Запада

Рада: Продление закона о статусе Донбасса зависит от Запада

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Ребенок стал жертвой аварии под Одессой
Глава МИД Сингапура: АСЕАН не допустит новой холодной войны в регионе

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СМИ: ООН не выдавала карточки добровольцев убитым в ЦАР журналистам из РФ
17:50   4 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Рада: Продление закона о статусе Донбасса зависит от Запада

Рада: Продление закона о статусе Донбасса зависит от Запада

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что решение о продлении закона об особом статусе Донбасса украинский парламент примет позже, к истечению срока его действия в октябре. 

Позиция международных партнеров по этой проблеме повлияет на дальнейшую судьбу закона. Об этом сообщает интернет-портал «Страна». Верховная рада в октябре 2017 года на год увеличила срок действия закона об особом статусе Донбасса. В нем сообщается, что регион получит особый статус, если выполнит ряд условий. Одним из них является вывод «незаконных формирований» с этих территорий. Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер высказался о том, что властям страны стоит пролонгировать закон об особом статусе Донбасса. В беседе с журналистами Парубий подчеркнул, что Украине необходимо удержать антироссийские санкции для «международного позиционирования Украины».

 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #донбасс #украина #весь мир
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