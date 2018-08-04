Рада: Продление закона о статусе Донбасса зависит от Запада

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что решение о продлении закона об особом статусе Донбасса украинский парламент примет позже, к истечению срока его действия в октябре.

Позиция международных партнеров по этой проблеме повлияет на дальнейшую судьбу закона. Об этом сообщает интернет-портал «Страна». Верховная рада в октябре 2017 года на год увеличила срок действия закона об особом статусе Донбасса. В нем сообщается, что регион получит особый статус, если выполнит ряд условий. Одним из них является вывод «незаконных формирований» с этих территорий. Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер высказался о том, что властям страны стоит пролонгировать закон об особом статусе Донбасса. В беседе с журналистами Парубий подчеркнул, что Украине необходимо удержать антироссийские санкции для «международного позиционирования Украины».