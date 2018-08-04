В Милане поймали грабителя аптек по кличке «Старичок»

Полицейским Милана удалось задержать 60-летнего серийного грабителя. Мужчина на протяжении года совершил как минимум шесть ограблений аптек итальянского города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление итальянской полиции.

Примечательно, что житель Милана совершил пять налетов на одной улице — Меченате. Правоохранители доложили, что «Старичок» всегда грабил по одинаковому сценарию. Выждав удобный момент возле аптеки, он врывался в капюшоне в магазин и требовал отдать выручку. Мужчина держал руку в кармане, делая вид, что у него там спрятан пистолет. Органы правопорядка нашли преступника благодаря камерам видеонаблюдения и показаниям очевидцев.