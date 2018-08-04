Россия готова помочь сирийским беженцам вернуться из лагеря Рубкан

Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

Российская сторона готова проработать с Дамаском вопрос о безопасном возвращении беженцев из лагеря. Это место находится в районе Эт-Танф, который контролирует США.

Москва также выдвинула инициативу по вопросам о гуманитарном разминировании в Сирии. В частности, это касается Ракки. Также Россия предложила помощь по другим проблемам для скорейшего установления мира в стране, в том числе, пресечения попыток вербовки беженцев в ряды террористов.