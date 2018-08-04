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15:47   4 Августа 2018
Весь мир

ВВС Израиля нанесли удар по территории Сектора Газа

ВВС Израиля нанесли удар по территории Сектора Газа

Израильские военно-воздушные силы нанесли удар по сектору Газа после запуска воздушных шаров с горючим с территории региона. Об этом сообщила в Twitter-аккаунте Армия обороны Израиля.

В сообщении говорится,  что шары запустили с северной части Газы в сторону территории Израиля. Израильское печатное издание Ynetnews сообщает, что ответный удар по сектору был нанесен израильский реактивным самолетом к востоку от города Джебалия. Данные о пострадавших и погибших отсутствуют. Газета также сообщает, что в субботу, 4 августа, лидеры исламистского движения ХАМАС проведут на территории сектора Газы переговоры, на которых обсудят перемирие, достигнутое с Израилем. Оно действует с 21 июля. 5 августа делегация уедет в Каир.

Израильтяне интерпретируют запуск палестинцами воздушных шаров как террористическую кампанию, за которой стоит ХАМАС. Шары с горючим, перелетая через границу, выжигают гектары сельскохозяйственных угодий и лесопосадок. Ущерб от таких пожаров уже исчисляется миллионами долларов. Палестинцы же трактуют подобные акции как разновидность стихийного, «народного» сопротивления.

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Автор: Арсений Аскольский
#политика #палестина #израиль #весь мир #сектор газа
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