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 Артиллеристы из Казахстана оказались лучшими по результатам двух этапов АрМИ-2018

Артиллеристы из Казахстана оказались лучшими по результатам двух этапов АрМИ-2018
Ребенок стал жертвой аварии под Одессой

Ребенок стал жертвой аварии под Одессой

 ДНР сообщила об усилении обстрелов со стороны ВСУ

ДНР сообщила об усилении обстрелов со стороны ВСУ
СМИ: ООН не выдавала карточки добровольцев убитым в ЦАР журналистам из РФ

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15:29   4 Августа 2018
Россия

Артиллеристы из Казахстана оказались лучшими по результатам двух этапов АрМИ-2018

Артиллеристы из Казахстана оказались лучшими по результатам двух этапов АрМИ-2018

Минометные расчеты из Казахстана заняли первое и второе место по результатам двух этапов — индивидуальная гонка и ночной спринт — конкурса «Мастера артиллерийского огня», проходящих сейчас в Казахстане в рамках Армейских международных игр (АрМИ  — 2018).

Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа в субботу журналистам. При этом российские военные заняли четвертое место в индивидуальном зачете. Напомним, 4-е Армейские международные игры стартовали в минувшую субботу в парке «Патриот» в Подмосковье.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #игры #арми-2018
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