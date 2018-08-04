Артиллеристы из Казахстана оказались лучшими по результатам двух этапов АрМИ-2018

Минометные расчеты из Казахстана заняли первое и второе место по результатам двух этапов — индивидуальная гонка и ночной спринт — конкурса «Мастера артиллерийского огня», проходящих сейчас в Казахстане в рамках Армейских международных игр (АрМИ — 2018).

Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа в субботу журналистам. При этом российские военные заняли четвертое место в индивидуальном зачете. Напомним, 4-е Армейские международные игры стартовали в минувшую субботу в парке «Патриот» в Подмосковье.