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Россия готова помочь сирийским беженцам вернуться из лагеря Рубкан

Россия готова помочь сирийским беженцам вернуться из лагеря Рубкан

 Артиллеристы из Казахстана оказались лучшими по результатам двух этапов АрМИ-2018

Артиллеристы из Казахстана оказались лучшими по результатам двух этапов АрМИ-2018
Ребенок стал жертвой аварии под Одессой

Ребенок стал жертвой аварии под Одессой

 ДНР сообщила об усилении обстрелов со стороны ВСУ

ДНР сообщила об усилении обстрелов со стороны ВСУ
СМИ: ООН не выдавала карточки добровольцев убитым в ЦАР журналистам из РФ

СМИ: ООН не выдавала карточки добровольцев убитым в ЦАР журналистам из РФ

 В Милане поймали грабителя аптек по кличке «Старичок»

В Милане поймали грабителя аптек по кличке «Старичок»
15:12   4 Августа 2018
Весь мир

Минобороны РФ подтвердило отправку письма США по ситуации в Сирии

Минобороны РФ подтвердило отправку письма США по ситуации в Сирии

В Министерстве обороны России подтвердили информацию о том, что глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в июле отправлял письмо председателю комитета начальников штабов ВС США Джозефу Данфорду по конфиденциальному каналу связи.

В нем Герасимов сообщил своему коллеге о действиях, которые принимает Москва вместе с правительством Сирии по стабилизации обстановки в САР. В частности, в сообщении шла речь об обеспечении гарантий безопасности беженцам из лагеря «Рукбан» в контролируемом США районе Эт-Танф. Кроме того, Россия сделала предложение Америке координировать ряд вопросов по гуманитарному разминированию, в том числе в Ракке. Минобороны надеется, что США примет меры по недопущению нарушения взаимных договоренностей в последующем времени.

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Автор: Арсений Аскольский
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