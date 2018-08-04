Минобороны РФ подтвердило отправку письма США по ситуации в Сирии

В Министерстве обороны России подтвердили информацию о том, что глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в июле отправлял письмо председателю комитета начальников штабов ВС США Джозефу Данфорду по конфиденциальному каналу связи.

В нем Герасимов сообщил своему коллеге о действиях, которые принимает Москва вместе с правительством Сирии по стабилизации обстановки в САР. В частности, в сообщении шла речь об обеспечении гарантий безопасности беженцам из лагеря «Рукбан» в контролируемом США районе Эт-Танф. Кроме того, Россия сделала предложение Америке координировать ряд вопросов по гуманитарному разминированию, в том числе в Ракке. Минобороны надеется, что США примет меры по недопущению нарушения взаимных договоренностей в последующем времени.