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 ДНР сообщила об усилении обстрелов со стороны ВСУ

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14:50   4 Августа 2018
Весь мир

Глава МИД КНДР раскритиковал призыв США продолжить давление на страну

Глава МИД КНДР раскритиковал призыв США продолжить давление на страну

Глава МИД Северной Кореи Ли Ен Хо в рамках саммита АСЕАН в Сингапуре осудил призыв США к странам АСЕАН продолжить давление на КНДР. Информацию сообщило южнокорейское агенство Рёнхап.

Ранее стало известно, что государственный секретарь США Майк Помпео обратился к странам АСЕАН с призывом усилить дипломатическое и экономическое давление на КНДР, чтобы добиться ее полной денуклеаризации. Ли Ен Хо заявил, что ради денуклеаризации страна остановила все ракетные испытания, уничтожив ядерный полигон. Глава дипведомства возмущен, что в ответ на проявленную со стороны КНДР инициативу, США не делает шаги навстречу, а только жестче призывает сохранять санкции.

Министр добавил, что КНДР намерена придерживаться договоренностей, достигнутых на встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Несмотря на это, Ли Ен Хо заявил, что США оказывает давление на другие страны, чтобы не направляли свои высокопоставленные делегации на мероприятия по случаю празднования 70-летия со дня основания КНДР. Его отметят 9 сентября текущего года.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #кндр #весь мир #асеан #денуклеаризация
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