Глава МИД КНДР раскритиковал призыв США продолжить давление на страну

Глава МИД Северной Кореи Ли Ен Хо в рамках саммита АСЕАН в Сингапуре осудил призыв США к странам АСЕАН продолжить давление на КНДР. Информацию сообщило южнокорейское агенство Рёнхап.

Ранее стало известно, что государственный секретарь США Майк Помпео обратился к странам АСЕАН с призывом усилить дипломатическое и экономическое давление на КНДР, чтобы добиться ее полной денуклеаризации. Ли Ен Хо заявил, что ради денуклеаризации страна остановила все ракетные испытания, уничтожив ядерный полигон. Глава дипведомства возмущен, что в ответ на проявленную со стороны КНДР инициативу, США не делает шаги навстречу, а только жестче призывает сохранять санкции.

Министр добавил, что КНДР намерена придерживаться договоренностей, достигнутых на встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Несмотря на это, Ли Ен Хо заявил, что США оказывает давление на другие страны, чтобы не направляли свои высокопоставленные делегации на мероприятия по случаю празднования 70-летия со дня основания КНДР. Его отметят 9 сентября текущего года.