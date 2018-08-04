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Шесть граждан Молдавии погибли в аварии под Калугой

Шесть граждан Молдавии погибли в аварии под Калугой

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 Додон готов поддержать семьи погибших в ДТП в Калужской области

Додон готов поддержать семьи погибших в ДТП в Калужской области
14:19   4 Августа 2018
Россия

Шесть граждан Молдавии погибли в аварии под Калугой

Шесть граждан Молдавии погибли в аварии под Калугой

Шесть граждан Молдавии скончались и еще восемь пострадали в автомобильной аварии в Калужской области.

Об этом сообщила в субботу пресс-служба молдавского министерства иностранных дел и европейской интеграции.

По данным местного УМВД и регионального МЧС, в результате столкновения микроавтобуса Mercedes и легкового автомобиля Ford на 230-м километре трассы М-3 утром в субботу восемь человек скончались, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести.

Выясняются все детали аварии. Власти Молдавии намерены оказать всю необходимую помощь семьям погибших и раненым в ДТП.

 

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Автор: Алла Ларионова
#россия #дтп #происшествия #калужская область
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