Шесть граждан Молдавии погибли в аварии под Калугой

Шесть граждан Молдавии скончались и еще восемь пострадали в автомобильной аварии в Калужской области.

Об этом сообщила в субботу пресс-служба молдавского министерства иностранных дел и европейской интеграции.

По данным местного УМВД и регионального МЧС, в результате столкновения микроавтобуса Mercedes и легкового автомобиля Ford на 230-м километре трассы М-3 утром в субботу восемь человек скончались, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести.

Выясняются все детали аварии. Власти Молдавии намерены оказать всю необходимую помощь семьям погибших и раненым в ДТП.