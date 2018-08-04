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Шесть граждан Молдавии погибли в аварии под Калугой

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Депутат Рады заявил о возможном дефолте на Украине

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Додон готов поддержать семьи погибших в ДТП в Калужской области
13:42   4 Августа 2018
Россия

«Роснефть» поможет семьям разбившихся на борту вертолета Ми-8

«Роснефть» поможет семьям разбившихся на борту вертолета Ми-8

Пресс-служба «Роснефти» сообщила, что родственники погибших при крушении пассажирского вертолета Ми-8 в Красноярском крае получат не только страховые компенсации, но и необходимую дополнительную материальную помощь.

Пассажирский вертолет Ми-8 в субботу потерпел катастрофу около аэродрома города Игарка в Туруханском районе примерно в 10:00 по местному времени (06.00 мск). В результате аварии погибли все 18 находившихся на борту человек: три члена экипажа и 15 пассажиров-нефтяников. Летательный аппарат принадлежал авиакомпании «ЮТэйр-Вертолетные услуги», входящей в группу «ЮТэйр». В числе пассажиров вертолета были сотрудники «РН-Ванкор», дочернего общество «Роснефти» и других компаний.

В пресс-службе также сообщили, что руководство и весь коллектив компании выражают соболезнования семьям погибших. Все тела пассажиров доставят в Красноярск. На сайте «ЮТэйр-Вертолетные услуги«» есть информация, что пассажиры Ми-8 застрахованы в компании «Согаз» на два миллиона рублей.

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Автор: Арсений Аскольский
#вертолет #россия #крушение #ми-8 #роснефть
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