«Роснефть» поможет семьям разбившихся на борту вертолета Ми-8

Пресс-служба «Роснефти» сообщила, что родственники погибших при крушении пассажирского вертолета Ми-8 в Красноярском крае получат не только страховые компенсации, но и необходимую дополнительную материальную помощь.

Пассажирский вертолет Ми-8 в субботу потерпел катастрофу около аэродрома города Игарка в Туруханском районе примерно в 10:00 по местному времени (06.00 мск). В результате аварии погибли все 18 находившихся на борту человек: три члена экипажа и 15 пассажиров-нефтяников. Летательный аппарат принадлежал авиакомпании «ЮТэйр-Вертолетные услуги», входящей в группу «ЮТэйр». В числе пассажиров вертолета были сотрудники «РН-Ванкор», дочернего общество «Роснефти» и других компаний.

В пресс-службе также сообщили, что руководство и весь коллектив компании выражают соболезнования семьям погибших. Все тела пассажиров доставят в Красноярск. На сайте «ЮТэйр-Вертолетные услуги«» есть информация, что пассажиры Ми-8 застрахованы в компании «Согаз» на два миллиона рублей.