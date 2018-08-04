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Шесть граждан Молдавии погибли в аварии под Калугой

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Депутат Рады заявил о возможном дефолте на Украине

Депутат Рады заявил о возможном дефолте на Украине

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13:45   4 Августа 2018
Россия

Тело одного из двух детей, которых унесло рекой, обнаружили в Сочи

Тело одного из двух детей, которых унесло рекой, обнаружили в Сочи

Спасателям удалось найти тело одного из детей, которых унесло течением реки, в Сочи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС (ЮРПСО) в субботу.

Его обнаружили в ходе вертолетного облета в окрестностях водозабора. На месте случившегося работают следователи, также была назначена судебно-медицинская экспертиза. Поиски четырехлетней девочки продолжают. Ранее свыше 400 человек в Сочи отправились на поиски детей, унесенных течением реки.

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Автор: Алла Ларионова
#дети #сочи #поиски
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