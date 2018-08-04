Тело одного из двух детей, которых унесло рекой, обнаружили в Сочи

Спасателям удалось найти тело одного из детей, которых унесло течением реки, в Сочи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС (ЮРПСО) в субботу.

Его обнаружили в ходе вертолетного облета в окрестностях водозабора. На месте случившегося работают следователи, также была назначена судебно-медицинская экспертиза. Поиски четырехлетней девочки продолжают. Ранее свыше 400 человек в Сочи отправились на поиски детей, унесенных течением реки.