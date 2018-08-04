СМИ: Дороги в Москве в жару удастся сохранить благодаря поливу водой

Каждые два часа Государственное бюджетное учреждение (ГБУ) «Автомобильные дороги» поливает дорогу. Это позволяет содержать ее не только чистой, но и охлаждать асфальт.

Как пишет издание «Вечерняя Москва», из-за долгого воздействия прямых солнечных лучей дорожное покрытие сильнее подвергается деформации. Уровень повреждений специалисты снижают благодаря постоянному поливу водой.

Пресс-служба Департамента ЖКХ сообщала, что при температуре воздуха выше 25 градусов с 12 до 16 часов машины производят аэрацию воздуха, то есть, струи воды направляют вверх. Получается, что охлаждается как воздух, так и асфальт.

Основное время мойки дорог — с 23 до семи часов утра.

Специалисты также ухаживают за цветниками. Клумбы поливают утром и вечером, после пяти часов. Полив проходит таким образом, чтобы почва увлажнялась на глубину залегания корней — около 30 сантиметров. При нормальных погодных условиях за сезон осуществляется от 15 до 20 поливов. В дни, когда температура воздуха высока, проводят дополнительные поливы.

В сухие периоды частота и норма поливов увеличивается. Снижается частота скоса газона. Раз или два в месяц растения в цветниках моют водой.