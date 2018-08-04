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 Додон готов поддержать семьи погибших в ДТП в Калужской области

Додон готов поддержать семьи погибших в ДТП в Калужской области
Шесть граждан Молдавии погибли в аварии под Калугой

Шесть граждан Молдавии погибли в аварии под Калугой

 СМИ: Дороги в Москве в жару удастся сохранить благодаря поливу водой

СМИ: Дороги в Москве в жару удастся сохранить благодаря поливу водой
Депутат Рады заявил о возможном дефолте на Украине

Депутат Рады заявил о возможном дефолте на Украине

 Бывший министр обороны Украины назвал состояние ВСУ «плачевным»

Бывший министр обороны Украины назвал состояние ВСУ «плачевным»
Глава МИД КНДР раскритиковал призыв США продолжить давление на страну

Глава МИД КНДР раскритиковал призыв США продолжить давление на страну

 Додон готов поддержать семьи погибших в ДТП в Калужской области

Додон готов поддержать семьи погибших в ДТП в Калужской области
13:02   4 Августа 2018
Весь мир

Турция готова заморозить счета глав Минюста и МВД США

Турция готова заморозить счета глав Минюста и МВД США

О намерении турецкого правительства заявил глава государства Тайип Эрдоган.

Заморозка счетов министра юстиции США Джеффа Сешнса и министра внутренних дел Райана Зинке является ответной реакцией Анкары на введение Вашингтоном санкций в отношении министров Турции, которые возглавляют аналогичные ведомства. Трансляцию выступления Эрдогана показал телеканал A Haber.

Политик отметил, что действия Белого дома по делу пастора Эндрю Брансона не соответствуют уровню партнерства. Эрдоган назвал это проявлением неуважения к Анкаре.

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Автор: Павел Никифоров
#сша #турция #эрдоган #политика #весь мир
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