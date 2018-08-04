Турция готова заморозить счета глав Минюста и МВД США

О намерении турецкого правительства заявил глава государства Тайип Эрдоган.

Заморозка счетов министра юстиции США Джеффа Сешнса и министра внутренних дел Райана Зинке является ответной реакцией Анкары на введение Вашингтоном санкций в отношении министров Турции, которые возглавляют аналогичные ведомства. Трансляцию выступления Эрдогана показал телеканал A Haber.

Политик отметил, что действия Белого дома по делу пастора Эндрю Брансона не соответствуют уровню партнерства. Эрдоган назвал это проявлением неуважения к Анкаре.