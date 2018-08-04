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Депутат Рады заявил о возможном дефолте на Украине

Депутат Рады заявил о возможном дефолте на Украине

 Бывший министр обороны Украины назвал состояние ВСУ «плачевным»

Бывший министр обороны Украины назвал состояние ВСУ «плачевным»
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14:16   4 Августа 2018
Весь мир

Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив

Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив

Саудовская Аравия решила возобновить поставки нефти через Баб-эль-Мандебский пролив с субботы. Их приостановили после атаки хуситов на саудовские нефтяные танкеры 25 июля.

Об этом сообщил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны Халед аль-Фалех. Его слова привело агенство SPA. Глава ведомства заявил, что правительство пришло к такому решению после того, как арабская коалиция в Йемене подтвердила о принятии всех необходимых мер по обеспечению безопасности.

Баб-эль-Мандебский —  важнейшая артерия, которая соединяет Красное и Аравийское моря. Через нее проходит значительная часть международных торговых маршрутов. Напомним, что с 2014 в Йемене длится гражданский конфликт между официальными властями и мятежниками-хуситами из движения «Ансар Алла». ООН не удалось урегулировать ситуацию в регионе.

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Автор: Арсений Аскольский
#нефть #йемен #весь мир #саудовская аравия
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