Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив

Саудовская Аравия решила возобновить поставки нефти через Баб-эль-Мандебский пролив с субботы. Их приостановили после атаки хуситов на саудовские нефтяные танкеры 25 июля.

Об этом сообщил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны Халед аль-Фалех. Его слова привело агенство SPA. Глава ведомства заявил, что правительство пришло к такому решению после того, как арабская коалиция в Йемене подтвердила о принятии всех необходимых мер по обеспечению безопасности.

Баб-эль-Мандебский — важнейшая артерия, которая соединяет Красное и Аравийское моря. Через нее проходит значительная часть международных торговых маршрутов. Напомним, что с 2014 в Йемене длится гражданский конфликт между официальными властями и мятежниками-хуситами из движения «Ансар Алла». ООН не удалось урегулировать ситуацию в регионе.