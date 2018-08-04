В Индии 12 человек погибло при взрыве на гранитном карьере

В Индии в результате взрыва в гранитном карьере как минимум 12 рабочих скончались, имеются раненые. Информацию сообщает печатное издание Times of India со ссылкой на правоохранительные органы.

Взрыв произошел в карьере неподалеку от города Карнул в штате Андхра-Прадеш в 16:15 (мск). Полиция выдвинула предположение, что динамитные шашки, находящиеся в карьере, взорвались, когда там пребывали 20 человек из штата Одиша. На месте инцидента нашли дизельную автоцистерну, охваченную огнем. Органы правопорядка определяют, мог ли автомобиль послужить причиной взрыва.

​На месте происшествия работают полиция, пожарные и команда Национальных сил реагирования при стихийных бедствиях. Личность некоторых погибших до сих пор не установлена. Пострадавшие получили ожоги 70% тела, сообщает полиция. Их уже доставили в больницы округа Карнул. Начальник управления полиции Рам Правеш Тхакур сообщил газете, что, по предварительным данным, в помещениях готовили пищу, что противоречит правилам пожарной безопасности.