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Шесть граждан Молдавии погибли в аварии под Калугой

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Депутат Рады заявил о возможном дефолте на Украине

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13:22   4 Августа 2018
Весь мир

В Индии 12 человек погибло при взрыве на гранитном карьере

В Индии 12 человек погибло при взрыве на гранитном карьере

В Индии в результате взрыва в гранитном карьере как минимум 12 рабочих скончались, имеются раненые. Информацию сообщает печатное издание Times of India со ссылкой на правоохранительные органы.

Взрыв произошел в карьере неподалеку от города Карнул в штате Андхра-Прадеш в 16:15 (мск). Полиция выдвинула предположение, что динамитные шашки, находящиеся в карьере, взорвались, когда там пребывали 20 человек из штата Одиша. На месте инцидента нашли дизельную автоцистерну, охваченную огнем. Органы правопорядка определяют, мог ли автомобиль послужить причиной взрыва.

​На месте происшествия работают полиция, пожарные и команда Национальных сил реагирования при стихийных бедствиях. Личность некоторых погибших до сих пор не установлена. Пострадавшие получили ожоги 70% тела, сообщает полиция. Их уже доставили в больницы округа Карнул. Начальник управления полиции Рам Правеш Тхакур сообщил газете, что, по предварительным данным, в помещениях готовили пищу, что противоречит правилам пожарной безопасности.

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Автор: Арсений Аскольский
#взрыв #чп #индия #весь мир
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