В Индии 12 человек погибло при взрыве на гранитном карьере
В Индии в результате взрыва в гранитном карьере как минимум 12 рабочих скончались, имеются раненые. Информацию сообщает печатное издание Times of India со ссылкой на правоохранительные органы.
Взрыв произошел в карьере неподалеку от города Карнул в штате Андхра-Прадеш в 16:15 (мск). Полиция выдвинула предположение, что динамитные шашки, находящиеся в карьере, взорвались, когда там пребывали 20 человек из штата Одиша. На месте инцидента нашли дизельную автоцистерну, охваченную огнем. Органы правопорядка определяют, мог ли автомобиль послужить причиной взрыва.
На месте происшествия работают полиция, пожарные и команда Национальных сил реагирования при стихийных бедствиях. Личность некоторых погибших до сих пор не установлена. Пострадавшие получили ожоги 70% тела, сообщает полиция. Их уже доставили в больницы округа Карнул. Начальник управления полиции Рам Правеш Тхакур сообщил газете, что, по предварительным данным, в помещениях готовили пищу, что противоречит правилам пожарной безопасности.