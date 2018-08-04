Депутат Рады заявил о возможном дефолте на Украине

Депутат Верховной Рады Юрий Павленко заявил, что повышение цен на газ грозит Украине дефолтом. Это предположение он озвучил в эфире телеканала Newsone.

Он пояснил, что из-за отсутствия в стране финансов, на Украине сокращают большое количество социальных программ, поддерживающих самые уязвимые категории граждан. Депутат от партии «Опозиционный блок» пояснил, что за поднятием цен на газ обязательно последует нужда в дополнительных субсидиях. По мнению Павленко, для получения этих субсидий Украине придется еще больше урезать многие бюджетные расходы, и население обнищает еще больше. Депутат считает, что в конце концов, это приведет к дефолту в стране.

Проблемы, связанные с повышением тарифов на газ являются одними из самых болезненных на Украине. Именно такое условие поставил Международный валютный фонд для выдачи стране еще одного транша помощи.