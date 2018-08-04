Мы в соц.сетях:
Группа МАК расследует дело о крушении вертолета в Красноярском крае

Группа МАК расследует дело о крушении вертолета в Красноярском крае

 Черные ящики упавшего Ми-8 доставят в Москву

Черные ящики упавшего Ми-8 доставят в Москву
Депутат Рады заявил о возможном дефолте на Украине

Депутат Рады заявил о возможном дефолте на Украине

 Бывший министр обороны Украины назвал состояние ВСУ «плачевным»

Бывший министр обороны Украины назвал состояние ВСУ «плачевным»
Турция готова заморозить счета глав Минюста и МВД США

Турция готова заморозить счета глав Минюста и МВД США

 США хотят отказаться курса на установление мира на Корейском полуострове — МИД КНДР

США хотят отказаться курса на установление мира на Корейском полуострове — МИД КНДР
Группа МАК расследует дело о крушении вертолета в Красноярском крае

Группа МАК расследует дело о крушении вертолета в Красноярском крае

 Черные ящики упавшего Ми-8 доставят в Москву

Черные ящики упавшего Ми-8 доставят в Москву
Депутат Рады заявил о возможном дефолте на Украине

Депутат Рады заявил о возможном дефолте на Украине

 Бывший министр обороны Украины назвал состояние ВСУ «плачевным»

Бывший министр обороны Украины назвал состояние ВСУ «плачевным»
Турция готова заморозить счета глав Минюста и МВД США

Турция готова заморозить счета глав Минюста и МВД США

 США хотят отказаться курса на установление мира на Корейском полуострове — МИД КНДР

США хотят отказаться курса на установление мира на Корейском полуострове — МИД КНДР
12:43   4 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Депутат Рады заявил о возможном дефолте на Украине

Депутат Рады заявил о возможном дефолте на Украине

Депутат Верховной Рады Юрий Павленко заявил, что повышение цен на газ грозит Украине дефолтом. Это предположение он озвучил в эфире телеканала Newsone.

Он пояснил, что из-за отсутствия в стране финансов, на Украине сокращают большое количество социальных программ, поддерживающих самые уязвимые категории граждан. Депутат от партии «Опозиционный блок» пояснил, что за поднятием цен на газ обязательно последует нужда в дополнительных субсидиях. По мнению Павленко, для получения этих субсидий Украине придется еще больше урезать многие бюджетные расходы, и население обнищает еще больше. Депутат считает, что в конце концов, это приведет к дефолту в стране.

Проблемы, связанные с повышением тарифов на газ являются одними из самых болезненных на Украине. Именно такое условие поставил Международный валютный фонд для выдачи стране еще одного транша помощи.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#украина #экономика #газ #рада
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...