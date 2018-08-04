США хотят отказаться курса на установление мира на Корейском полуострове — МИД КНДР

Такое мнение выразил глава северокорейского министерства иностранных дел Ли Ен ХО на сессии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре.

Министр заявил, что администрация Пхеньяна предприняла ряд мер по ядерному разоружению. Сюда относится мораторий на ядерные и ракетные испытания и уничтожение объектов. Вашингтон не приветствует это и сохраняет санкции в отношении Северной Кореи, не готов заявить об окончании войны, хотя такое заявление стало базовым для установления мира в регионе.

По словам Ли Ен Хо, мировое сообщество должно поспособствовать экономическому развитию Корейского полуострова в ответ на деятельность КНДР по ядерному разоружению.