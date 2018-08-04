Группа МАК расследует дело о крушении вертолета в Красноярском крае

Комиссия межгосударственного авиационного комитета (МАК) отправится из Москвы в Красноярск, чтобы расследовать происшествие с крушением пассажирского вертолета Ми-8. Точное время вылета пока неизвестно.

Председателем комиссии назначили Виталия Пестова. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на свои источники. Пестов также занимался расследование авиакатастрофы с участием самолета Ан-12 в 2011 году. О создании комиссии по расследованию крушения летательного аппарата ранее сообщала Росавиация.

Напомним, пассажирский вертолет Ми-8 в субботу потерпел катастрофу около аэродрома города Игарка в Туруханском районе примерно в 10:00 по местному времени (06.00 мск). В результате аварии погибли все 18 человек: три члена экипажа и 15 пассажиров-нефтяников. По данному факту СК уже возбудил уголовное дело. МАК выразил свои соболезнования родным и близким погибших.