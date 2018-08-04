Черные ящики упавшего Ми-8 доставят в Москву

Расшифровкой займется Межгосударственный авиационный комитет в столице, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник издания сообщил, что внешне визуальные ящики в нормальном состоянии. Пригодны ли они к расшифровке станет известно после вскрытия.

Крушение транспортного вертолета Ми-8 произошло в Красноярском крае. По предварительной информации, воздушное судно зацепилось лопастями за груз другого вертолета. Все 18 человек, находившиеся на борту, погибли.