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Группа МАК расследует дело о крушении вертолета в Красноярском крае

Группа МАК расследует дело о крушении вертолета в Красноярском крае

 Черные ящики упавшего Ми-8 доставят в Москву

Черные ящики упавшего Ми-8 доставят в Москву
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11:39   4 Августа 2018
Россия

Черные ящики упавшего Ми-8 доставят в Москву

Черные ящики упавшего Ми-8 доставят в Москву

Расшифровкой займется Межгосударственный авиационный комитет в столице, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник издания сообщил, что внешне визуальные ящики в нормальном состоянии. Пригодны ли они к расшифровке станет известно после вскрытия.

Крушение транспортного вертолета Ми-8 произошло в Красноярском крае. По предварительной информации, воздушное судно зацепилось лопастями за груз другого вертолета. Все 18 человек, находившиеся на борту, погибли.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #общество #ми 8 #крушение ми 8
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