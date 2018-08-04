При крушении вертолета в Красноярском крае погибли 18 человек — Видео

Пассажирский вертолет Ми-8 потерпел катастрофу около аэродрома города Игарка в Туруханском районе. Авиакатастрофа произошла примерно в 10:20. По информации ГУ МЧС России по Красноярскому краю, погибли все 18 человек. Из них 15 пассажиров-нефтяников и три члена экипажа. Вертолет Ми-8 потерпел крушение через 11 минут после взлета. Это произошло результате столкновения лопастями с подвесом, прикрепленным к грузовому вертолету, вылетевшему ранее. Среди пассажиров грузового вертолета пострадавших нет. В соцсетях появилось видео с места крушения, снятое очевидцами.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. В Красноярский край приехали специалисты для расследования авиакатастрофы. «Черные ящики» разбившегося летательного аппарата уже найдены. На место аварии прибыл врио губернатора Красноярского края Александр Усс, сообщают в пресс-службе Красноярского края. СК уже возбудил уголовное дело.