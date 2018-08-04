Помпео на полях АСЕАН встретился с главой МИД Северной Кореи

Все прошло быстро: рукопожатие и короткая беседа. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Встреча госсекретаря США Майка Помпео и его северокорейского коллеги Ли Ен Хо прошла на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Содержание беседы не раскрывается.

Глава МИД Северной Кореи в ходе пребывания в Сингапуре провел несколько встреч с коллегами по альянсу. В частности, министр пообщался с коллегой из КНР Ван и главами МИД Японии и Южной Кореи.