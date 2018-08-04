Около 258 человек вернулись в Сирию из Ливии 2 августа

Практически 350 человек из числа мирного населения вернулись домой в Сирию с территории Ливана в четверг, 2 августа. Об этом говорится в ежедневном информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Министерства обороны России.

Сообщается, что из Ливана вернулись 346 граждан САР. Из них 103 женщины и 176 детей. Они не зарегистрированы в ООН как беженцы. Через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» прибыли 218 человек, через пункт «Аль-Кусайр» — 71, через пункт «Эль-Дабусия» — 57 сирийских граждан.

В общей сложности из ливанской территории с 18 июля возвратилось 4 958 беженцев.