МИД КНР: Ситуация на Корейском полуострове вернулась в русло диалога

Глава Министерства иностранных дел Китая Ван И отметил улучшения на Корейском полуострове. Политик сообщил об этом на пресс-конференции по итогам сессии АСЕАН в Сингапуре.

Министр отметил, что ситуация в регионе вернулась в «русло диалога и консультаций». Аналогичное мнение выражали коллеги Ван И по альянсу, а также Россия, Индия, Южная Корея.

Политик уверен, что все стороны, заинтересованные вопросом, КНДР и США в частности, достигли важного соглашения о ядерном разоружении Корейского полуострова. Такая политика соответствует курсу Китая, добавил министр.

На полях АСЕАН Ван И встретился с северокорейским коллегой Ли Ен Хо и американским Майком Помпео.