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 Росстат: Средняя зарплата россиян выросла до 42 тысяч рублей

Росстат: Средняя зарплата россиян выросла до 42 тысяч рублей
Бывший министр обороны Украины назвал состояние ВСУ «плачевным»

Бывший министр обороны Украины назвал состояние ВСУ «плачевным»

 Украинский эксперт боится, что Киев потеряет независимость

Украинский эксперт боится, что Киев потеряет независимость
Помпео на полях АСЕАН встретился с главой МИД Северной Кореи

Помпео на полях АСЕАН встретился с главой МИД Северной Кореи

 Около 258 человек вернулись в Сирию из Ливии 2 августа

Около 258 человек вернулись в Сирию из Ливии 2 августа
10:24   4 Августа 2018
Весь мир

МИД КНР: Ситуация на Корейском полуострове вернулась в русло диалога

МИД КНР: Ситуация на Корейском полуострове вернулась в русло диалога

Глава Министерства иностранных дел Китая Ван И отметил улучшения на Корейском полуострове. Политик сообщил об этом на пресс-конференции по итогам сессии АСЕАН в Сингапуре.

Министр отметил, что ситуация в регионе вернулась в «русло диалога и консультаций». Аналогичное мнение выражали коллеги Ван И по альянсу, а также Россия, Индия, Южная Корея.

Политик уверен, что все стороны, заинтересованные вопросом, КНДР и США в частности, достигли важного соглашения о ядерном разоружении Корейского полуострова. Такая политика соответствует курсу Китая, добавил министр.

На полях АСЕАН Ван И встретился с северокорейским коллегой Ли Ен Хо и американским Майком Помпео.

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Автор: Павел Никифоров
#кндр #политика #китай #весь мир #корейский полуостров
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