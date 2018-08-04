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При крушении вертолета в Красноярском крае погибли 18 человек — Видео

При крушении вертолета в Красноярском крае погибли 18 человек — Видео

 Росстат: Средняя зарплата россиян выросла до 42 тысяч рублей

Росстат: Средняя зарплата россиян выросла до 42 тысяч рублей
Бывший министр обороны Украины назвал состояние ВСУ «плачевным»

Бывший министр обороны Украины назвал состояние ВСУ «плачевным»

 Украинский эксперт боится, что Киев потеряет независимость

Украинский эксперт боится, что Киев потеряет независимость
Помпео на полях АСЕАН встретился с главой МИД Северной Кореи

Помпео на полях АСЕАН встретился с главой МИД Северной Кореи

 Около 258 человек вернулись в Сирию из Ливии 2 августа

Около 258 человек вернулись в Сирию из Ливии 2 августа
9:46   4 Августа 2018
Весь мир

МИД Китая обвинил США в давлении на страны Азии

МИД Китая обвинил США в давлении на страны Азии

Вашингтон также виноват в милитаризации региона и Южно-Китайского моря, уверены в Министерстве иностранных дел КНР.

Глава китайского МИД Ван И на пресс-конференции по итогам переговоров в Сингапуре по линии АСЕАН заявил, что ряд стран, Соединенные Штаты в том числе, направляют в Азию стратегическое оружие. По словам министра, виновник нестабильности в регионе очевиден. Вашингтон давит на Китай и близлежащие страны.

Пекин в сложившейся обстановке оставляет право на защиту интересов и территорий, подчеркнул Ван И. Государства, не входящие в азиатский регион, должны изменить мышление и проявить уважение.

Ранее США обвинили Китай в создании искусственных островов. Такие точки могут иметь двойное значение, в том числе использоваться как военная база или аэродром. Пекин обвинения отрицает и поясняет, что работа носит мирный характер.

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Автор: Павел Никифоров
#сша #политика #китай #весь мир #ван и
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