МИД Китая обвинил США в давлении на страны Азии

Вашингтон также виноват в милитаризации региона и Южно-Китайского моря, уверены в Министерстве иностранных дел КНР.

Глава китайского МИД Ван И на пресс-конференции по итогам переговоров в Сингапуре по линии АСЕАН заявил, что ряд стран, Соединенные Штаты в том числе, направляют в Азию стратегическое оружие. По словам министра, виновник нестабильности в регионе очевиден. Вашингтон давит на Китай и близлежащие страны.

Пекин в сложившейся обстановке оставляет право на защиту интересов и территорий, подчеркнул Ван И. Государства, не входящие в азиатский регион, должны изменить мышление и проявить уважение.

Ранее США обвинили Китай в создании искусственных островов. Такие точки могут иметь двойное значение, в том числе использоваться как военная база или аэродром. Пекин обвинения отрицает и поясняет, что работа носит мирный характер.