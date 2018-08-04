Американских демократов перед выборами призвали отказаться от смартфонов из Китая

Кандидатов от демократической партии, планирующих участие в выборах, призвали не пользоваться смартфонами компаний ZTE и Huawei. Телекомпания CNN цитирует слова Боба Лорда – главы службы безопасности США.

Предостережение было обнародовано после того, как стало известно, что одна из демократических организаций намерена обеспечить смартфонами ZTE своих сотрудников. Отказаться от данных устройств необходимо в целях безопасности, не обращая внимания на низкую цену. Американские власти считают, что ZTE и Huawei сотрудничают с китайскими спецслужбами. Эти фирмы подозреваются в слежке за пользователями.

Компания Huawei многократно утверждала, что обвинения в их адрес беспочвенны, и никакие программы слежения на свои телефоны они не устанавливают.