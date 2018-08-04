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 Украинский эксперт боится, что Киев потеряет независимость

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 Американских демократов перед выборами призвали отказаться от смартфонов из Китая

Американских демократов перед выборами призвали отказаться от смартфонов из Китая
9:01   4 Августа 2018
Весь мир

Американских демократов перед выборами призвали отказаться от смартфонов из Китая

Американских демократов перед выборами призвали отказаться от смартфонов из Китая

Кандидатов от демократической партии, планирующих участие в выборах, призвали не пользоваться смартфонами компаний ZTE и Huawei. Телекомпания CNN цитирует слова Боба Лорда – главы службы безопасности США.

Предостережение было обнародовано после того, как стало известно, что  одна из демократических организаций намерена обеспечить смартфонами ZTE своих сотрудников. Отказаться от данных устройств необходимо в целях безопасности, не обращая внимания на низкую цену. Американские власти считают, что ZTE и Huawei сотрудничают с китайскими спецслужбами. Эти фирмы подозреваются в слежке за пользователями.

Компания Huawei многократно утверждала, что обвинения в их адрес беспочвенны, и никакие программы слежения на свои телефоны они не устанавливают.

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Автор: Мария Милкевич
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