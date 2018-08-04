Северная Корея продолжает ядерные разработки вопреки запрету ООН

Пхеньян не собирается прекращать ядерные и ракетные разработки, несмотря на санкции Совбеза ООН. Об этом сообщает Reuters на основании конфиденциального доклада организации.

Специалисты составляли этот доклад в течение шести месяцев, 149-страничный текст содержит выводы о том, что ядерная программа не приостановлена.

По мнению экспертов, уголь и нефтепродукты тайно перевозятся по морю, и объемы транспортировки увеличиваются. Также утверждается, что Корея продолжала вопреки санкциям экспортировать текстиль на сумму более 100 млн долларов. Кроме этого, КНДР подозревается в торговле оружием, в том числе баллистическими ракетами, с Ближним Востоком и странами Африки.

Представительство Пхеньяна при ООН никак не прокомментировало ситуацию.

Ранее представитель США при ООН Никки Хейли заявила о том, что РФ вопреки санкциям продолжает заключать контракты с работниками из Северной Кореи. Представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла эти обвинения.