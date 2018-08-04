Сенаторы требуют от Помпео отчитаться о «военных преступлениях РФ в Сирии»

Госсекретарь США Майк Помпео составит отчет о «военных преступлениях в Сирии», приписываемых РФ. Инициатором выступил сенатор от демократической партии Роберт Менендес.

Данное требование содержится в документе об ужесточении санкций США против России. Отчет должен быть готов в течение 180 дней с момента объявления о том, что насилие в Сирии остановлено.

Также глава Национальной разведки Джеймс Клэппер, госсекретарь и глава Пентагона Джеймс Мэттис в 90-дневный срок доложат об «активности России в Сирии» и о мерах, которые РФ могла бы принять для обеспечения ухода армии Ирана с сирийской территории.

Документ разработан в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Также в рамках этого закона будет создан координационный центр по борьбе с российским влиянием, пропагандой и дезинформацией.