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Бывший министр обороны Украины назвал состояние ВСУ «плачевным»

Бывший министр обороны Украины назвал состояние ВСУ «плачевным»

 Украинский эксперт боится, что Киев потеряет независимость

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8:08   4 Августа 2018
Весь мир

Сенаторы требуют от Помпео отчитаться о «военных преступлениях РФ в Сирии»

Сенаторы требуют от Помпео отчитаться о «военных преступлениях РФ в Сирии»

Госсекретарь США Майк Помпео составит отчет о «военных преступлениях в Сирии», приписываемых РФ. Инициатором выступил сенатор от демократической партии Роберт Менендес.

Данное требование содержится в документе об ужесточении санкций США против России. Отчет должен быть готов в течение 180 дней с момента объявления о том, что насилие в Сирии остановлено.

Также глава Национальной разведки Джеймс Клэппер, госсекретарь и глава Пентагона Джеймс Мэттис в 90-дневный срок доложат об «активности России в Сирии» и о мерах, которые РФ могла бы принять для обеспечения ухода армии Ирана с сирийской территории.

Документ разработан в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Также в рамках этого закона будет создан координационный центр по борьбе с российским влиянием, пропагандой и дезинформацией.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #сирия #санкции #госдеп #помпео
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