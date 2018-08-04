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7:35   4 Августа 2018
Россия

Первый российский солнцемобиль получил приз на гонках в США

Первый российский солнцемобиль получил приз на гонках в США

Команда студентов из Петербургского политеха изобрела первый в России солнцемобиль. В соревновании American Solar Challenge россияне были отмечены призом «Лучшая команда-дебютант».

Лучшего результата пока достичь не удалось из-за ограниченного бюджета, но соперники отметили высокий уровень изобретения.

Корпус автомобиля три месяца рассчитывался на университетском суперкомпьютере. Инженеры объединились с студентом-промышленным дизайнером и создали концепцию «катамарана» – две гондолы, в одной из которых кабина пилота, в другой – вся электроника, а сверху – солнечные батареи.

Перед состязаниями на солнцемобиле прокатился гонщик Дэвид Маркозов из команды SMP Racing.

В 2019 году команда займется созданием нового солнцемобиля для австралийской гонки.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #солнцемобиль #политех #american solar challenge
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