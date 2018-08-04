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7:04   4 Августа 2018
Россия

Путин одобрил указ об изучении родных языков народов РФ

Путин одобрил указ об изучении родных языков народов РФ

Президент России подписал документ об изучении родных языков народов РФ. Теперь родители школьников смогут выбрать, какой язык их дети будут изучать как родной.

Предмет «Родной язык» обязателен по закону, и теперь можно выбрать как русский язык, так и языки национальных республик России. Также можно получать образование на национальном языке. Речь идет и о школьном, и о дошкольном образовании.

Проект закона был предложен на рассмотрение Госдуме еще в апреле. Однако в некоторых регионах, в частности, в Татарстане и Чувашии, возникли споры касательно первого варианта законопроекта. Была создана инициативная группа, выступавшая против обязательного изучения национального языка. Поэтому были внесены поправки, теперь изучение родного языка стало факультативным, но каждый желающий имеет на это право. Решение будет приниматься в каждой конкретной школе.

Изучение русского языка остается обязательным для всех школ РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #путин #русский язык #родной язык #национальный язык #народы рф
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