Мы в соц.сетях:
В Госдуме приветствуют визит американских политиков в Москву

В Госдуме приветствуют визит американских политиков в Москву

 РФ открыла Казахстану доступ к сигналу ГЛОНАСС высокой точности

РФ открыла Казахстану доступ к сигналу ГЛОНАСС высокой точности
Бывший министр обороны Украины назвал состояние ВСУ «плачевным»

Бывший министр обороны Украины назвал состояние ВСУ «плачевным»

 Украинский эксперт боится, что Киев потеряет независимость

Украинский эксперт боится, что Киев потеряет независимость
Сенат США формирует координационный центр для противодействия российским угрозам

Сенат США формирует координационный центр для противодействия российским угрозам

 США пересматривают льготную программу на турецкий импорт

США пересматривают льготную программу на турецкий импорт
В Госдуме приветствуют визит американских политиков в Москву

В Госдуме приветствуют визит американских политиков в Москву

 РФ открыла Казахстану доступ к сигналу ГЛОНАСС высокой точности

РФ открыла Казахстану доступ к сигналу ГЛОНАСС высокой точности
Бывший министр обороны Украины назвал состояние ВСУ «плачевным»

Бывший министр обороны Украины назвал состояние ВСУ «плачевным»

 Украинский эксперт боится, что Киев потеряет независимость

Украинский эксперт боится, что Киев потеряет независимость
Сенат США формирует координационный центр для противодействия российским угрозам

Сенат США формирует координационный центр для противодействия российским угрозам

 США пересматривают льготную программу на турецкий импорт

США пересматривают льготную программу на турецкий импорт
5:43   4 Августа 2018
Россия

В Госдуме приветствуют визит американских политиков в Москву

В Госдуме приветствуют визит американских политиков в Москву

Депутат Инга Юмашева заявила, что эта поездка не что иное, как жест доброй воли. В Госдуме надеются, что встреча поможет восстановить взаимное уважение и диалог.

Находящаяся в Вашингтоне депутат также считает, что визит поможет ослабить антироссийские настроения в Америке. По ее мнению, между Россией и США возможны продуктивные отношения в интересах простых граждан обеих стран.

Встреча американской делегации с Советом Федерации, МИД и Госдумой РФ должна состояться шестого августа. В составе делегации будут сенатор-республиканец Рэнд Пол, сенатор от штата Техас Питер Геттлер и президент Института Катона Дон Хаффайнс.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #визит #юмашева
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...