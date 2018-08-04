В Госдуме приветствуют визит американских политиков в Москву

Депутат Инга Юмашева заявила, что эта поездка не что иное, как жест доброй воли. В Госдуме надеются, что встреча поможет восстановить взаимное уважение и диалог.

Находящаяся в Вашингтоне депутат также считает, что визит поможет ослабить антироссийские настроения в Америке. По ее мнению, между Россией и США возможны продуктивные отношения в интересах простых граждан обеих стран.

Встреча американской делегации с Советом Федерации, МИД и Госдумой РФ должна состояться шестого августа. В составе делегации будут сенатор-республиканец Рэнд Пол, сенатор от штата Техас Питер Геттлер и президент Института Катона Дон Хаффайнс.