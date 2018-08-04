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Бывший министр обороны Украины назвал состояние ВСУ «плачевным»

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5:14   4 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Бывший министр обороны Украины назвал состояние ВСУ «плачевным»

Бывший министр обороны Украины назвал состояние ВСУ «плачевным»

Экс-глава Минобороны Украины Анатолий Гриценко заявил по телевидению, что материально-техническая база украинской армии в абсолютно плачевном состоянии.

Гриценко рассказал, что запчасти к автомобилям, лопаты и даже смазочные материалы офицерам приходится покупать за свои собственные деньги. Также он отметил «дубизм» командного состава, который не способен адекватно поставить задачу. Экс-глава Минобороны подчеркнул и коррупцию. По его словам, в результате отбора офицеров на миротворческую миссию поехали те, кто заплатил взятку.

В текущем году из армии Украины уже уволились более 10000 опытных военных, к концу года ожидается увольнение ещё 18000. Как говорят в Министерстве обороны, главная причина – низкий уровень денежного довольствия.

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Автор: Мария Милкевич
#украина #всу #коррупция #армия #гриценко
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