Бывший министр обороны Украины назвал состояние ВСУ «плачевным»

Экс-глава Минобороны Украины Анатолий Гриценко заявил по телевидению, что материально-техническая база украинской армии в абсолютно плачевном состоянии.

Гриценко рассказал, что запчасти к автомобилям, лопаты и даже смазочные материалы офицерам приходится покупать за свои собственные деньги. Также он отметил «дубизм» командного состава, который не способен адекватно поставить задачу. Экс-глава Минобороны подчеркнул и коррупцию. По его словам, в результате отбора офицеров на миротворческую миссию поехали те, кто заплатил взятку.

В текущем году из армии Украины уже уволились более 10000 опытных военных, к концу года ожидается увольнение ещё 18000. Как говорят в Министерстве обороны, главная причина – низкий уровень денежного довольствия.