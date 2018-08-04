Украинский эксперт боится, что Киев потеряет независимость

Накануне президентских выборов на Украине Россия будет стремиться к усилению политического и экономического контроля над Киевом, считает украинский военный эксперт Алексей Арестович.

По мнению специалиста, победа любого другого кандидата, кроме Порошенко, приведет Украину к примирению с Россией. Это, как считает Арестович, будет обозначать потерю независимости. Украина, по его словам, находится в «страшном положении».

Ситуация, утверждает он, дестабилизируется после того, как осенью закончится сезон отпусков. Все начнется с Бердянска, Херсона, Мариуполя. Пророссийские политики будут обвинять нынешнюю власть Украины в развязывании войны на Донбассе, и спустя год или два страна сойдет с проевропейского пути.

Эксперт отмечает, что в стране сейчас очень много противников Порошенко, поскольку власть не может дать народу ощутимый экономический подъем.

Напомним, что недавно Порошенко решил подать на Россию в суд за ущерб, нанесенный в ходе боевых действий на Донбассе. Однако член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с прессой напомнил: «Всем прекрасно известно, что в Донбассе идёт гражданский конфликт, и Россия, кроме как в гуманитарной сфере, там никак не участвует».