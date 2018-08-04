РФ открыла Казахстану доступ к сигналу ГЛОНАСС высокой точности

Казахстан получил доступ к "военному" сигналу ГЛОНАСС. Об этом прессе рассказали в Аэрокосмическом комитете министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Это сигнал высокой точности, который используется в боевых действиях для определения позиций противника и наводки оружия. По словам Виктора Мураховского – военного специалиста, главреда журнала «Арсенал отечества», он выполняет функцию военных топографов и активно применяется в армии.

«Гражданский» сигнал ГЛОНАСС достаточно точно определяет широту и долготу, но не дает необходимой точности по высоте. При его использовании можно промахнуться на 200–300 метров, что недопустимо.

В 2010 году Россия обеспечила Индии доступ к высокоточному сигналу ГЛОНАСС, а в 2017 году и Алжиру при условии не продавать оборудование другим государствам и не использовать его для разработки аналогов.