Мы в соц.сетях:
РФ открыла Казахстану доступ к сигналу ГЛОНАСС высокой точности

РФ открыла Казахстану доступ к сигналу ГЛОНАСС высокой точности

 МИД объявил о 54-м «санкционном накате» США на Россию

МИД объявил о 54-м «санкционном накате» США на Россию
Украинский эксперт боится, что Киев потеряет независимость

Украинский эксперт боится, что Киев потеряет независимость

 Тимошенко призвала Порошенко разобраться с «политическим терроризмом»

Тимошенко призвала Порошенко разобраться с «политическим терроризмом»
Сенат США формирует координационный центр для противодействия российским угрозам

Сенат США формирует координационный центр для противодействия российским угрозам

 США пересматривают льготную программу на турецкий импорт

США пересматривают льготную программу на турецкий импорт
РФ открыла Казахстану доступ к сигналу ГЛОНАСС высокой точности

РФ открыла Казахстану доступ к сигналу ГЛОНАСС высокой точности

 МИД объявил о 54-м «санкционном накате» США на Россию

МИД объявил о 54-м «санкционном накате» США на Россию
Украинский эксперт боится, что Киев потеряет независимость

Украинский эксперт боится, что Киев потеряет независимость

 Тимошенко призвала Порошенко разобраться с «политическим терроризмом»

Тимошенко призвала Порошенко разобраться с «политическим терроризмом»
Сенат США формирует координационный центр для противодействия российским угрозам

Сенат США формирует координационный центр для противодействия российским угрозам

 США пересматривают льготную программу на турецкий импорт

США пересматривают льготную программу на турецкий импорт
3:42   4 Августа 2018
Россия

РФ открыла Казахстану доступ к сигналу ГЛОНАСС высокой точности

РФ открыла Казахстану доступ к сигналу ГЛОНАСС высокой точности

Казахстан получил доступ к "военному" сигналу ГЛОНАСС. Об этом прессе рассказали в Аэрокосмическом комитете министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Это сигнал высокой точности, который используется в боевых действиях для определения позиций противника и наводки оружия. По словам Виктора Мураховского – военного специалиста, главреда журнала «Арсенал отечества», он выполняет функцию военных топографов и активно применяется в армии.

«Гражданский» сигнал ГЛОНАСС достаточно точно определяет широту и долготу, но не дает необходимой точности по высоте. При его использовании можно промахнуться на 200–300 метров, что недопустимо.

В 2010 году Россия обеспечила Индии доступ к высокоточному сигналу ГЛОНАСС, а в 2017 году и Алжиру при условии не продавать оборудование другим государствам и не использовать его для разработки аналогов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #казахстан #индия #алжир #глонасс
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...