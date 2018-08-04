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Сенат США формирует координационный центр для противодействия российским угрозам

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3:09   4 Августа 2018
Весь мир

Сенат США формирует координационный центр для противодействия российским угрозам

Сенат США формирует координационный центр для противодействия российским угрозам

Новый законопроект об усилении санкций против РФ сообщает о создании координационного центра по борьбе с российским влиянием, пропагандой и дезинформацией.

В документе говорится, что во главе центра встанут высокопоставленные американские чиновники. В его задачи также будет входить противодействие кибератакам, подрыву инфраструктуры, попыткам нарушить работу политических организаций и госучреждений.

Также будет создан фонд по борьбе с влиянием Кремля, финансирование которого на 2020 и 2021 годы составит 250 млн долларов. Этими деньгами смогут распоряжаться страны, по мнению Госдепа, «уязвимые российскому влиянию», в числе которых Украина, Грузия и Молдавия.

Авторы документа называют его «всеобъемлющим законодательством», призванным усилить давление на Москву. Меры приняты в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», одобренного Трампом год назад.

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Автор: Мария Милкевич
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