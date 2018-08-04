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 Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве

Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве
США пересматривают льготную программу на турецкий импорт

США пересматривают льготную программу на турецкий импорт

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2:30   4 Августа 2018
Весь мир

США пересматривают льготную программу на турецкий импорт

США пересматривают льготную программу на турецкий импорт

Торгпред Джеффри Джерриш сообщил о пересмотре Вашингтоном доступа Турции к беспошлинному импорту в США. Соответствующий пресс-релиз размещен на портале торгового представительства США.

По мнению администрации президента, Турция нарушила критерии для льготного доступа к американскому рынку. Однако надежда на преодоление разногласий сохраняется.

Ранее Анкара объявила о дополнительных тарифах на $1,78 млрд на ввоз товаров из США.

Первого августа Минфин США заявил о санкциях против турецкого министра внутренних дел Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. Поводом стало то, что Турция не отпустила на родину американского священника Эндрю Брансона. Меры были приняты в соответствии с актом Магницкого, действующим с 2016 года против тех, кто признан Вашингтоном коррупционерами и нарушителями прав человека.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #санкции #турция #минфин #брансон #магницкий
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