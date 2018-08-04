США пересматривают льготную программу на турецкий импорт

Торгпред Джеффри Джерриш сообщил о пересмотре Вашингтоном доступа Турции к беспошлинному импорту в США. Соответствующий пресс-релиз размещен на портале торгового представительства США.

По мнению администрации президента, Турция нарушила критерии для льготного доступа к американскому рынку. Однако надежда на преодоление разногласий сохраняется.

Ранее Анкара объявила о дополнительных тарифах на $1,78 млрд на ввоз товаров из США.

Первого августа Минфин США заявил о санкциях против турецкого министра внутренних дел Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. Поводом стало то, что Турция не отпустила на родину американского священника Эндрю Брансона. Меры были приняты в соответствии с актом Магницкого, действующим с 2016 года против тех, кто признан Вашингтоном коррупционерами и нарушителями прав человека.