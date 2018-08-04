Замминистра МВД Греции покинул пост из-за лесных пожаров

Первый замминистра внутренних дел Греции по защите граждан Никос Тоскас ушел с поста из-за обвинений в некомпетентности со стороны оппозиции. Действия государства против страшных пожаров вокруг столицы были названы неумелыми.

Премьер-министр Ципрас принял отставку Тоскаса, хотя ранее отказывался это сделать, и поблагодарил за сотрудничество.

Пожарная охрана, Тоскас и представитель правительства Тзанакопулос были раскритикованы оппозиционными партиями за сообщение о том, что жителей поселка Мати, где обнаружили больше всего погибших, было невозможно эвакуировать, так как огонь распространялся слишком быстро.

Пожары возникли 23 июля сразу в нескольких районах в окрестностях Афин из-за сильной жары, но власти подозревают и другие причины – злой умысел, неисправные провода, несоблюдение мер безопасности при сжигании травы.