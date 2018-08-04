МИД объявил о 54-м «санкционном накате» США на Россию

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал санкции США против «Агросоюза» 54-м «санкционным накатом» на Россию с 2011 года.

Рябков также отметил, что американские русофобы своими действиями демонстрируют лишь собственную беспомощность. «Свернуть Россию с ее пути у них, конечно, не получится», – уверен дипломат.

Рябков считает, что с помощью ужесточения санкций американские политики стараются впечатлить избирателей накануне ноябрьских промежуточных выборов.

Напомним, санкции против банка «Агросоюз» ввел Минфин США из-за того, что якобы были нарушены резолюции Совбеза ООН в отношении сотрудничества с Северной Кореей.

Отношения между КНДР и мировым сообществом обострились после проведения Пхеньяном ядерных испытаний в сентябре 2017 года.