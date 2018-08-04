Минздрав не продлевал «дни тишины» в рамках акции «Подари жизнь»

В Минздраве опровергли информацию о моратории на аборты в регионах. Ведомство поддержало акцию «Подари жизнь», но никаких указаний о «днях тишины» не давало.

Акция проводится ежегодно Фондом социально-культурных инициатив. По сообщению «Коммерсанта» временный запрет на проведение абортов под названием «дни тишины» был введен в Рязанской области, Якутии и Приморье. В Приморье, например, акция продлилась с 31 июля по 3 августа. Согласно закону «дни тишины» – это период от двух до семи суток с момента обращения женщины ко врачу, который должен пройти перед абортом. Это не запрет процедуры, а мера, принятая для борьбы с абортами.

По словам главы Министерства здравоохранения Вероники Скворцовой, за пять лет количество абортов в России снизилось на 25 %. Она считает, что таких показателей удалось достичь благодаря деятельности Минздрава.