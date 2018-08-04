Путин одобрил закон о военных учебных центрах при вузах

Президент Путин подписал закон о создании при вузах учебных центров вместо военных кафедр. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Новый закон унифицирует разные программы военной подготовки (кафедры, факультеты и т. д.). По словам председателя комитета Госдумы по обороне генерал-полковника Владимира Шаманова, создание учебных центров сделает военную подготовку студентов более эффективной. Обучение будет проводиться по программам подготовки кадровых офицеров, офицеров запаса, рядовых и сержантов запаса.

Замминистра обороны РФ Николай Панков отметил, что никто из преподавателей не лишится работы, так как объемы подготовки только увеличиваются. В процессе обучения для студентов не появится ничего нового, все будет так же, как и на военной кафедре.