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Тимошенко призвала Порошенко разобраться с «политическим терроризмом»

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23:55   3 Августа 2018
Россия

Президент РФ подписал закон о повышении ставки НДС

Президент РФ подписал закон о повышении ставки НДС

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который повышает ставку налога на добавленную стоимость (НДС).

С первого января следующего года размер налога увеличится с 20 процентов с сегодняшних восемнадцати. Кроме того, сохранятся все льготные ставки. Кроме того, в силе останутся права автопроизводителей на получение вычетов на суммы НДС, которые выплачивались пр приобретении товаров, работ и услуг, даже в том случае, если они приобретались за счет бюджетных средств.

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Автор: Алла Ларионова
#путин #политика #указ #ндс
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