Сенат США представил законопроект с санкциями против российской энергетики

Источник из американского Конгресса показал прессе законопроект, вводящий новые санкции против РФ. Им подвергнутся физические и юридические лица, вкладывающие средства в энергетические проекты, в которых принимают участие российские госпредприятия.

Речь идет о проектах стоимостью более 250 млн долларов. Также санкции затронут людей и компании, которые сотрудничают с российским нефтяным сектором и оказывают на него положительное влияние.

Ранее США обвиняли Россию в нарушении санкций против Северной Кореи.