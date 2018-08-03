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 Путин одобрил закон о военных учебных центрах при вузах

Путин одобрил закон о военных учебных центрах при вузах
Тимошенко призвала Порошенко разобраться с «политическим терроризмом»

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23:22   3 Августа 2018
Россия

Сенат США представил законопроект с санкциями против российской энергетики

Сенат США представил законопроект с санкциями против российской энергетики

Источник из американского Конгресса показал прессе законопроект, вводящий новые санкции против РФ. Им подвергнутся физические и юридические лица, вкладывающие средства в энергетические проекты, в которых принимают участие российские госпредприятия.

Речь идет о проектах стоимостью более 250 млн долларов. Также санкции затронут людей и компании, которые сотрудничают с российским нефтяным сектором и оказывают на него положительное влияние.

Ранее США обвиняли Россию в нарушении санкций против Северной Кореи.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #санкции
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