Путин подписал закон, разрешающий обладателям FAN ID приезжать в РФ без виз

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет обладателям паспорта болельщика (FAN ID) въезжать в РФ до конца этого года без оформления визы.

Данный документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

Проект закона подготовили на основе положительного опыта проведения ЧМ по футболу в РФ ис целью продления срока действия безвизового режима до 31 декабря 2018 года для лиц, которые въезжали на российскую территорию в качестве зрителей матчей мундиаля с «паспортом болельщика».