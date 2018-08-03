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Путин подписал закон, разрешающий обладателям FAN ID приезжать в РФ без виз

Путин подписал закон, разрешающий обладателям FAN ID приезжать в РФ без виз

 Сборная России победила в конкурсе Армейских международных игр «Дорожный патруль»

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23:04   3 Августа 2018
Россия

Путин подписал закон, разрешающий обладателям FAN ID приезжать в РФ без виз

Путин подписал закон, разрешающий обладателям FAN ID приезжать в РФ без виз

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет обладателям паспорта болельщика (FAN ID) въезжать в РФ до конца этого года без оформления визы.

Данный документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

Проект закона подготовили на основе положительного опыта проведения ЧМ по футболу в РФ ис целью продления срока действия безвизового режима до 31 декабря 2018 года для лиц, которые въезжали на российскую территорию в качестве зрителей матчей мундиаля с «паспортом болельщика».

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Автор: Алла Ларионова
#путин #указ #безвиз #чм - 2018 #fun id
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