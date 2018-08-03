Сборная России победила в конкурсе Армейских международных игр «Дорожный патруль»

Команда РФ заняла первое место в соревновании «Дорожный патруль». Второе место досталось Китаю, третье – Узбекистану.

В департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России рассказали, что в ходе эстафеты участники проезжали по трассе с искусственными преградами на машинах Lada Vesta, оказывали неотложную помощь при аварии, ликвидировали возгорание на месте происшествия, стреляли по мишеням из АКСУ и ПМ.

Четвертое и пятое места завоевали Иран и Армения.

Ранее на Армейских международных играх российские десантники стали лидерами в индивидуальном биатлоне.