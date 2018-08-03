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 Сборная России победила в конкурсе Армейских международных игр «Дорожный патруль»

Сборная России победила в конкурсе Армейских международных игр «Дорожный патруль»
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22:51   3 Августа 2018
Россия

Сборная России победила в конкурсе Армейских международных игр «Дорожный патруль»

Сборная России победила в конкурсе Армейских международных игр «Дорожный патруль»

Команда РФ заняла первое место в соревновании «Дорожный патруль». Второе место досталось Китаю, третье – Узбекистану.

В департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России рассказали, что в ходе эстафеты участники проезжали по трассе с искусственными преградами на машинах Lada Vesta, оказывали неотложную помощь при аварии, ликвидировали возгорание на месте происшествия, стреляли по мишеням из АКСУ и ПМ.

Четвертое и пятое места завоевали Иран и Армения.

Ранее на Армейских международных играх российские десантники стали лидерами в индивидуальном биатлоне.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #иран #китай #армения #узбекистан #армейские игры
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