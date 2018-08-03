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Тимошенко призвала Порошенко разобраться с «политическим терроризмом»

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22:29   3 Августа 2018
Политика

Москва призывает Лондон внести ясность по инциденту в Эймсбери

Москва призывает Лондон внести ясность по инциденту в Эймсбери

Российское посольство в Британии отмечает противоречие между действиями полиции и заявлениями медработников относительно безопасности для населения в связи с инцидентом в Эймсбери, а также призывает официальный Лондон внести ясность в ситуацию.

Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь российской дипмиссии. Вышеуказанные сомнения появились у дипломатов из РФ после того, как в СМИ появились сообщения о том проверке полицией вертолета скорой помощи, которым пользовались в рамках операции по случившемуся в Эймсбери. Также местные правоохранители накануне сообщили о продолжении поисков отравляющегося вещества и в парке города Солсбери, где незадолго до отравления проводили время Дон Стерджес и Чарли Роули.  

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Автор: Алла Ларионова
#рф #британия #эймбери
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