Москва призывает Лондон внести ясность по инциденту в Эймсбери

Российское посольство в Британии отмечает противоречие между действиями полиции и заявлениями медработников относительно безопасности для населения в связи с инцидентом в Эймсбери, а также призывает официальный Лондон внести ясность в ситуацию.

Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь российской дипмиссии. Вышеуказанные сомнения появились у дипломатов из РФ после того, как в СМИ появились сообщения о том проверке полицией вертолета скорой помощи, которым пользовались в рамках операции по случившемуся в Эймсбери. Также местные правоохранители накануне сообщили о продолжении поисков отравляющегося вещества и в парке города Солсбери, где незадолго до отравления проводили время Дон Стерджес и Чарли Роули.