США заявили, что Россия нарушила резолюции СБ ООН по КНДР

Постпред США при ООН Никки Хейли опубликовала заявление, в котором обвинила РФ в нарушении резолюций по северокорейской рабочей силе.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщала, что Россия выдает гражданам Северной Кореи разрешения на работу вопреки запрету ООН. Однако представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что речь идет о контрактах, заключенных до введения новых санкций, и нарушения здесь нет.

Тем не менее США считают, что пока Пхеньян не проведет полную денуклеаризацию, санкции против страны должны применяться максимально жестко.

Также Вашингтон планирует новые санкции в отношении госдолга РФ.