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22:07   3 Августа 2018
Весь мир

Госдеп: Сроки денуклеаризации КНДР определит Ким Чен Ын

Госдеп: Сроки денуклеаризации КНДР определит Ким Чен Ын

Сроки возможной ликвидации ядерных программ Северной Кореи определит сам глава этой страны Ким Чен Ыном. Об этом в интервью сингапурскому новостному телеканалу Channel NewsAsia глава Госдепартамента США Майкл Помпео.

Он также отметил, что Вашингтон надеется на скорый прогресс по данному вопросу. При этом, госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты не допускают отмены санкционных мер Совета Безопасности ООН в отношении КНДР до полной денуклеаризации территории этой страны.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #политика #госдеп #денуклеаризация кндр
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