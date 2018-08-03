Вашингтон намерен добиться ограничения права РФ в Интерполе на объявление в розыск

Американские сенаторы хотят ограничить право России на использование механизма вынесения так называемых красных уведомлений в Интерполе (объявление в международный розыск лиц) по причине того, что Москва якобы злоупотребляет данной возможностью.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта о резком ужесточении американских санкционных мер в против РФ. Также сенаторы полагают, что тем, кто объявлен в розыск Интерполом по запросу РФ, должен иметь право на въезд на территорию Соединенных Штатов, им власти США не должны отказывать в получении политического убежища.