Мы в соц.сетях:
Путин подписал закон, разрешающий обладателям FAN ID приезжать в РФ без виз

Путин подписал закон, разрешающий обладателям FAN ID приезжать в РФ без виз

 Сборная России победила в конкурсе Армейских международных игр «Дорожный патруль»

Сборная России победила в конкурсе Армейских международных игр «Дорожный патруль»
Тимошенко призвала Порошенко разобраться с «политическим терроризмом»

Тимошенко призвала Порошенко разобраться с «политическим терроризмом»

 Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве

Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве
Госдеп: Сроки денуклеаризации КНДР определит Ким Чен Ын

Госдеп: Сроки денуклеаризации КНДР определит Ким Чен Ын

 Вашингтон намерен добиться ограничения права РФ в Интерполе на объявление в розыск

Вашингтон намерен добиться ограничения права РФ в Интерполе на объявление в розыск
Путин подписал закон, разрешающий обладателям FAN ID приезжать в РФ без виз

Путин подписал закон, разрешающий обладателям FAN ID приезжать в РФ без виз

 Сборная России победила в конкурсе Армейских международных игр «Дорожный патруль»

Сборная России победила в конкурсе Армейских международных игр «Дорожный патруль»
Тимошенко призвала Порошенко разобраться с «политическим терроризмом»

Тимошенко призвала Порошенко разобраться с «политическим терроризмом»

 Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве

Шахтеры протестуют у здания Минэнерго в Киеве
Госдеп: Сроки денуклеаризации КНДР определит Ким Чен Ын

Госдеп: Сроки денуклеаризации КНДР определит Ким Чен Ын

 Вашингтон намерен добиться ограничения права РФ в Интерполе на объявление в розыск

Вашингтон намерен добиться ограничения права РФ в Интерполе на объявление в розыск
21:53   3 Августа 2018
Весь мир

Вашингтон намерен добиться ограничения права РФ в Интерполе на объявление в розыск

Вашингтон намерен добиться ограничения права РФ в Интерполе на объявление в розыск

Американские сенаторы хотят ограничить право России на использование механизма вынесения так называемых красных уведомлений в Интерполе (объявление в международный розыск лиц) по причине того, что Москва якобы злоупотребляет данной возможностью.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта о резком ужесточении американских санкционных мер в против РФ. Также сенаторы полагают, что тем, кто объявлен в розыск Интерполом по запросу РФ, должен иметь право на въезд на территорию Соединенных Штатов, им власти США не должны отказывать в получении политического убежища.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#сша #рф #интерпол #сенат
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...