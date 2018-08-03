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21:50   3 Августа 2018
Россия

Родные российского летчика Ярошенко не смогли вылететь в США

Родные российского летчика Ярошенко не смогли вылететь в США

Родственникам российского пилота Константина Ярошенко пришлось перенести вылет в США на неопределенный срок. По словам жены Виктории Ярошенко, они долго ждали визы.

Семья не видела Ярошенко уже около семи лет с тех пор, как его осудили на двадцать лет тюремного заключения. Они собирались встретиться в августе, но пока ждали визы, выяснилось, что вылететь уже нет возможности. Когда такая возможность вновь появится, супруга не знает.

Российский лётчик был арестован в 2011 году в США и обвинен в незаконной перевозке наркотиков. В июне его перевели в пенсильванскую тюрьму.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #ярошенко
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