Родные российского летчика Ярошенко не смогли вылететь в США

Родственникам российского пилота Константина Ярошенко пришлось перенести вылет в США на неопределенный срок. По словам жены Виктории Ярошенко, они долго ждали визы.

Семья не видела Ярошенко уже около семи лет с тех пор, как его осудили на двадцать лет тюремного заключения. Они собирались встретиться в августе, но пока ждали визы, выяснилось, что вылететь уже нет возможности. Когда такая возможность вновь появится, супруга не знает.

Российский лётчик был арестован в 2011 году в США и обвинен в незаконной перевозке наркотиков. В июне его перевели в пенсильванскую тюрьму.