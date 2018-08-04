Китай прокомментировал заявления советника Трампа об экономике страны

Американские утверждения о слабости экономики Китая, как минимум, не соответствуют действительности. Об этом в субботу, 4 августа, сообщил министр иностранных дел КНР Ван И.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу заявил, что Америка продолжит давить на Пекин, чтобы добиться торговых уступок. Кроме того, Кудлоу уверен в слабости китайской валюты и в том, что люди покидают страну. Он также призвал не недооценивать решимость американского лидера в своих действиях. Ван-И на пресс-конференции в рамках саммита АЕСАН в Пекине опроверг слова америнского чиновника. Он заявил, ежегодный вклад Китая в развитие мировой экономики составляет около 30%, что равно общему вкладу США, Японии и Европы вместе взятых. Глава МИД КНР не понимает, почему Клоу сделал заявление о плохом состоянии китайской экономики, ведь это никак не соответствует действительности.

Министерство коммерции Китая в пятницу заявило, что КНР в случае новых ввозных пошлин со стороны США сможет тоже повысить ввозные пошлины на товары, импортируемые из Америки, общим объемом около 60 миллиардов долларов. Заявление китайского ведомства последовало в ответ на подтверждение США в среду планов ввести пошлины в 25% на импорт товаров и услуг Китая объемом 200 миллиардов долларов в год. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер пояснил, что этот шаг обусловлен нежеланием Пекина идти навстречу в торговых переговорах. Кудлоу также заявил, что между чиновниками Америки и КНР в прошлом месяце диалог не удался, но есть «некоторый намек», что китайцы захотят вести переговоры.